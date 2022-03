Oceana Basílio elogia a irmã em dia de festa: “Lutadora, verdadeira e honesta”

Oceana Basílio elogiou a irmã mais nova, Lusa, no dia em que esta celebra o seu aniversário, com uma homenagem nas redes sociais. “Foste a prenda dos pais mais acertada”, afirmou.

A atriz, de 41 anos, recordou, no perfil da rede social Instagram, que a irmã chegou num momento em que não estava à espera e que está orgulhosa da mulher em que Lusa se tornou.

“Parabéns, minha alma gémea, não há nada que nos separe, a morena mais bonita que conheço. Foste a prenda dos pais mais acertada, quando menos esperávamos. Hoje já não não fico impaciente querendo que conheças mais mundo e que não sofras com as vicissitudes da vida”, disse. “A mãe e o pai são incríveis, todos os possíveis e humanos defeitos são feitos perfeitos em virtudes de uma vida de amor. Estaremos sempre juntos por todos. Confia. A tua maturidade reflete em mim o orgulho da mulher que te tornaste, lutadora verdadeira e honesta”, acrescentou.

A intérprete agradeceu pelo papel fundamental que Lusa tem na vida da filha da atriz, Francisca. “Obrigada por seres uma tia incrível. Tu e a Francisca ainda me vão dar muitas voltas à cabeça, vou tentar mentalizar-me. Vai ser bom e natural, é a vida”, adiantou.

Devido à pandemia, Oceana Basílio não teve tanto tempo como gostaria com a sua irmã mais nova. “Foi um ano muito duro para a nossa família e muitas outras, espalhadas pelo mundo com falta de abraços e presenças. […] Sou uma irmã leoa, não há pandemia ou política que me afaste de ti! Não há distância, nem pausas no tempo que distancie o amor incondicional e a tua proteção”, rematou.