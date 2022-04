Oceana Basílio recorda Maria João Abreu: “Saudade”

Um mês após a morte de Maria João Abreu, na sequência de um aneurisma, Oceana Basílio recordou Maria João Abreu com “saudade”.

A atriz, que contracenou com a protagonista de “Golpe de Sorte” na série da SIC, partilhou nas redes sociais uma fotografia com Maria João Abreu e José Raposo captada durante as gravações do projeto.

“Uma saudade todos os dias”, pode ler-se na publicação.

Oceana Basílio já tinha contracenado anteriormente com Maria João Abreu em “Amor Maior”, transmitida também pela estação televisiva. Atualmente, integravam o elenco de “A Serra”.

A atriz foi hospitalizada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após uma rutura de um aneurisma cerebral, tendo perdido os sentidos durante as gravações de “A Serra”.