Depois de visita ao Oceanário, Sara Prata fica rendida à filha: “Tenho o mundo para lhe mostrar”

Sara Prata ficou rendida, este domingo, 12 de setembro, à filha, Amélia, durante o passeio no Oceanário. “Tenho o mundo para lhe mostrar”, afirmou.

A atriz aproveitou o tempo livre no último dia do fim de semana para ir até ao Oceanário de Lisboa com a filha, Amélia, e o companheiro, João Leitão. A artista mostrou-se uma mãe “babada” nas redes sociais.

“A magia que se sente dentro do oceanário passa através dos olhos deles. A descoberta de um mundo novo, mesmo ali à nossa frente”, contou a profissional da TVI no perfil de Instagram.

“Agora só quero colocar uma mochila às costas e viajar com esta miúda, tenho o mundo para lhe mostrar, e isso é tão bonito”, rematou.

Sara Prata encontra-se a gravar a nova novela da TVI “Para Sempre“. Além da atriz, também fazem parte deste projeto atores como Paulo Pires, Inês Aires Pereira, Inês Castel-Branco, Diogo Morgado, entre outros.