Oito anos depois, atriz Halle Berry oficializa o divórcio

Halle Berry começou o processo de divórcio de Olivier Martinez em 2015. Contudo, a separação apenas foi oficializada este mês.

Halle Berry é, legalmente, uma mulher solteira. A atriz norte-americana separou-se de Olivier Martinez, o seu terceiro marido. O processo do divórcio iniciou-se em 2015 e, quase oito anos depois, este foi finalizado.

Em outubro de 2015, deram início ao protocolo. Contudo, este teve de ser suspenso porque o casal não conseguia acordar nas questões sobre a custódia.

O site norte-americano sobre celebridade “Page Six” teve acesso aos documentos judiciais apresentados pelo tribunal, nos quais foi possível aferir que Halle Berry terá de gastar um grande valor monetário pelas despesas do filho. A atriz terá de pagar oito mil dólares (cerca de 7,3 mil euros) por mês para a pensão alimentar de Maceo, de nove anos.

Além da alimentação, as mensalidades escolares, assim como o uniforme e o material escolar também serão pagos pela mãe do menino. As atividades extracurriculares, o seguro de saúde e as despesas médicas de Maceo serão, igualmente, cobertas financeiramente por Halle.

A guarda do filho do ex-casal é partilhada, logo, este viverá tanto com o pai como com a mãe.