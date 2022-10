“Olha esta a pedir roupa”: Catarina Gouveia reage a mensagem de seguidora

Catarina Gouveia partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram, a mensagem de uma seguidora que não foi do seu agrado.

A atriz revelou aos seus seguidores que após ter embalado a roupa de verão ficou quase sem roupa no armário, pois grande parte ainda não lhe serve por ter sido mãe há pouco tempo.

“Aproveitei para embalar a roupa de verão. Sobrou-me esta roupa. Nem uns jeans, porque: ‘Sim, sim, Em outubro entram de certeza’. Que inocente, Catarina”, começou por escrever a intérprete.

Contudo, houve quem não gostasse da publicação de Cataria Gouveia e tenha reagido: “Olha esta a pedir roupinha”, disse um internauta.

A “influencer” ficou desagrada com a atitude e partilhou a mensagem juntamente com um recado: “Partilho tudo aqui como partilho com as minhas amigas. Não estou a pedir nada. Quando preciso de pedir, peço diretamente. Deus. A internet está difícil”.