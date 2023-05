Operação ao filho de Kapinha correu bem: “Obrigado por todo o exímio profissionalismo”

A operação ao apêndice de Gabriel, filho de Kapinha e Mafalda Teixeira, correu bem e o influenciador mostrou nas redes sociais a saída do hospital.

Na quarta-feira, 17 de maio, o casal de influenciadores digitais Kapinha e Mafalda Teixeira compartilhou, através das redes sociais, que o filho, Gabriel, de nove anos, iria ser operado de urgência ao apêndice.

Depois de Kapinha ter compartilhado a entrada no bloco operatório, publicação que lhe rendeu algumas críticas por parte dos cibernautas, mostrou algumas fotografias do filho no recobro.

Tudo não passou de um grande susto e a família já regressou a casa. “Correu tudo muito bem, graças a Deus! E graças à grande equipa de profissionais do Hospital Beatriz Ângelo. A todos os médicos, enfermeiras e auxiliares, o nosso muito obrigado por todo o exímio profissionalismo”, escreveu Kapinha na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.