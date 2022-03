Após ter sido operada a tumor, Helena Costa faz fisioterapia

Após ter sido operada a um tumor no pulmão, em abril, Helena Costa mostrou-se, esta terça-feira, 25 de maio, a fazer fisioterapia.

A atriz, de 38 anos, tem estado em processo de recuperação física desde que foi submetida a uma intervenção médica. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou uma sessão de fisioterapia, na qual fez vários exercícios respiratórios.

“Aqui na fisioterapia, faço vários exercícios respiratórios, mais cinesioterapia, mais cardio… É uma hora bem passada”, confessou Helena Costa.

Helena Costa, que é mãe de gémeas, Maria do Mar e Mercedes, fruto do casamento com Frederico Formigal, já tinha revelado nas redes sociais como foram os dias antes da cirurgia.