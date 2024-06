Oprah Winfrey hospitalizada devido a problema no estômago

Gayle King, amiga de Oprah Winfrey, explicou que a apresentadora começou a desidratar e teve de ser hospitalizada de urgência.

Oprah Winfrey deveria ter estado esta terça-feira, 11 de junho, no programa “CBS Mornings”, mas um “problema no estômago” levou-a a ser hospitalizada de urgência, revelou Gayle King, anfitriã do formato e amiga da apresentadora.

“Não vou ser demasiado explícita. Mas escusado será dizer que acabou no hospital, desidratada e teve de receber uma injeção intravenosa”, referiu. “Foi uma coisa muito série”, acrescentou, dizendo que a estrela da televisão norte-americana já está em recuperação.

“Ela vai ficar bem. Espero que ela não esteja zangada comigo por ter partilhado este pormenor. Mas eu queria deixar claro, no entanto, que esta presença era importante para ela”, rematou.