Orangotango desmascarado no programa “A Máscara”

Mais um programa, mais um desmascarado. Desta vez foi o Orangotango a abandonar o palco de “A Máscara”. Por sinal, um conhecido político.

Poucos conseguiram adivinhar, mas era um politico que estava por trás do fato do orangotango: Tino de Rans, candidato à Presidência da República, bem se esforçou, mas não conseguiu enganar os investigadores César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula.

O primeiro teve a certeza desde o primeiro minuto, enquanto Jorge Corrula se inclinava para o cantor Saul Ricardo.

“A terceira máscara desta nova temporada a ser revelada foi o Orangotango que escondia o cantor, calceteiro, personalidade televisiva e antigo autarca português. Surpreendidos?”, publicou a SIC no Instagram oficial do formato do fim de semana à noite.