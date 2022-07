Orgulhosa, Fátima Lopes maquilha filha para o baile de finalistas

Fátima Lopes não escondeu nesta sexta-feira o orgulho ao maquilhar a filha para o baile de finalistas da jovem.

Uma mãe orgulhosa. Fátima Lopes partilhou nas redes sociais o momento em que maquilha a filha para a jovem participar no baile de finalistas.

“Sinto-me tão feliz por ajudar a minha filhota a preparar-se para o baile de finalistas. O tempo voou e hoje já está licenciada”, referiu a apresentadora do programa “Caixa Mágica”, da SIC.

Recorde-se que, há poucas semanas, a apresentadora mostrou-se feliz, no perfil de Instagram, com o regresso de um programa que marcou a sua carreira televisiva, o “All You Need is Love”.

“Estou muito feliz com o regresso do ‘All You Need Is Love’. Foi o meu primeiro programa com exteriores. O meu primeiro contacto com os espectadores na rua. A chegada da caravana a qualquer lugar era sempre um acontecimento”, lembrou.