Orgulhoso da licenciatura da filha, Pedro Ribeiro recorda o dia em que Mafalda desapareceu

Pedro Ribeiro mostrou-se orgulhoso da licenciatura da filha, Mafalda. O animador de rádio acabou por recordar o dia em que a então menor desapareceu ao sair da escola.

Um dia feliz para a família do diretor e animador da Rádio Comercial. Mafalda, filha de Pedro Ribeiro, licenciou-se e o pai mostrou todo o seu orgulho.

“Não sei porquê. Mas hoje, entre o opressivo calor da cerimónia de formatura da Mafalda, lembrei-me, com a nitidez das recordações que nos ficam marcadas na alma, como se fosse uma queimadura ou cicatriz na pele, do dia em que ela, com dez ou 11 anos, me desapareceu. Mais de uma hora da maior de todas as angustias, até ouvir a voz dela, ansiosa e tensa, ao telefone: ‘Pai, onde estás?’”, começou por recordar no perfil de Instagram.

Recorde-se que, em 2010, o comunicador apanhou um grande susto depois da filha ter saído da escola e ter entrado numa carrinha da ATL errada. Foram duas horas sem saber da menor, na altura, até se reencontrarem.

“E eis que essa menina tem agora 22 anos e concluiu a sua licenciatura. Isto não é a mera sorte do acaso, é a porra do Euromilhões da vida”.

“Que dia bom. A folha em branco à espera de futuro. O primeiro dia do resto da vida. A intuição que se cumpre. Parabéns, filha”, acrescentou.

“Que alegria! Só comparável à alegria de ouvir a tua voz, naquele dia, há tanto tempo.

Respondendo, hoje como nesse dia: O Pai está aqui. Com lágrimas, sim. Claro. Mas das boas”, rematou Pedro Ribeiro.