Os desejos de José Carlos Pereira e do filho para o Natal

José Carlos Pereira e o filho, Salvador, partilharam com os seguidores os desejos para o Natal e o Ano Novo.

Pai e filho juntos numa mensagem que está a emocionar os fãs do ator: José Carlos Pereira e o filho, Salvador, fruto da relação com a empresária Liliana Aguiar, partilharam no perfil de Instagram os desejos para este Natal e Ano Novo.

“Desejamos a todos um Feliz Natal”, começou por referir o também médico no perfil de Instagram, para, em seguida, deixar um desejo muito especial: “Que o amor prevaleça nos nossos corações e que para o ano possamos abraçar os que mais amamos. Obrigado a todos os que fazem a sua parte”.

Os fãs reagiram de imediato e elogiaram a iniciativa: “que ternura”, “emocionante” ou “linda frase” servem a título de exemplo.

Recorde-se que, no próximo ano, “Zeca”, como é conhecido entre os amigos, vai ser pai novamente. O bebé vai chamar-se Tomás e é fruto da relação do ator com Inês Góis.