Houve transparências, decotes e até… jeans. As famosas brilharam na passadeira vermelha do Casino Estoril na gala do 31.º aniversário da TVI.

Rita Pereira foi de ganga, Fernanda Serrano não poupou no decote, Maria Cerqueira Gomes brilhou nas transparências e Cristina Ferreira escolheu o roxo, enquanto Matilde Reymão optou pelo dourado. Foi assim a noite de aniversário da TVI no Casino Estoril.