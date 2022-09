Os medos e inquietações de Cláudio Ramos com a entrada da filha na faculdade

O apresentador da TVI Cláudio Ramos partilhou, neste fim de semana, os medos e inquietações com a entrada na faculdade da filha, Leonor.

Numa publicação no Instagram, o comunicador recordou a entrada de Leonor na escola, no primeiro ano, e lembrou que a faculdade vai começar.

“Já sei que sou meio cansativo com isto das datas e que a maioria de vocês me diz que tenho ‘alma velha’ por ligar muito a datas e coisas do género. Acho mesmo que às vezes há um significado que temos que conseguir perceber”, começou por escrever nas redes sociais.

“Hoje, o Facebook lembrou-me que há exatamente 12 anos a Leonor começava a aventura da escolaridade no primeiro ano da escola primária em Vila Boim. A mesma que frequentei. Estaria eu na altura inquieto, orgulhoso e com os medos normais de um pai que vê a sua filha começar os estudos”.

“Hoje, 12 anos depois, a Leonor recebe o mail que confirma a sua entrada na faculdade. Óbvio que a data é uma bonita coincidência, mas não deixa de me fazer pensar no caminho que foi feito nestes 12 anos”, acrescentou.

“Um bonito caminho, que me ajuda a acreditar que temos feito um bom trabalho e de certa forma, aclama o coração de um pai, que por esta altura rebenta de orgulho mas tem as mesmas inquietações e medos que tinha há 12 anos”.

“A vida é isto. Um ciclo surpreendente e bonito que devemos apreciar e agradecer. Parabéns Leonor” concluiu Cláudio Ramos.