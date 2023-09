Os novos detalhes da lua-de-mel de Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira

A aproveitar a lua-de-mel, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira passeiam e desfrutam as paisagens da Tanzânia.

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira estão de lua-de-mel. O casal escolheu a Tanzânia, país situado na África Ocidental, para desfrutar dos primeiros momentos como marido e mulher. Nas redes sociais, ambos têm partilhado registos da viagem.

No primeiro dia, embarcaram num safari, pelo Parque Nacional de Tarangire, um espaço protegido da Tanzânia. No segundo e terceiro dias, continuaram a desvendar os locais do país e a desfrutar das paisagens de filme.

O casal esteve no Parque Nacional do Serengeti, um parque de grandes dimensões no norte do país, onde puderam observar diferentes espécies de animais.

De relembrar que no passado dia 9 de setembro, o ator e a “designer” subiram ao altar e trocaram alianças. A celebração aconteceu numa quinta do Redondo, no distrito de Évora, Alentejo, e fizeram a festa perante centenas de familiares e amigos.