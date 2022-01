Os parabéns de Miguel Costa ao “irmão” Pedro Fernandes

Pedro Fernandes celebrou mais um aniversário e o grande amigo e “irmão” Miguel Costa escreveu um texto emocionado de parabéns.

Dia de festa. O apresentador e animador da RFM Pedro Fernandes fez anos e, entre as centenas de mensagens, destaca-se a do amigo de sempre Miguel Costa.

“Parabéns meu irmão @pedrofernandes_oficial um irmão que esta vida me deu, e que sorte que eu tenho!”, começou por escrever nas redes sociais.

“Estás sempre cá para mim, incondicionalmente. Dificilmente qualquer texto que eu escreva aqui conseguirá fazer jus à pessoa espetacular que és”.

“Digamos que são tantas as qualidades, diretamente proporcionais à quantidade de produtos que utilizas para cuidar do teu cabelo. Adoro-te. Abração @pedrofernandes_oficial, grande leão! E pensar que tudo começou no dia em que me chamaste Pequeno Saul”, concluiu Miguel Costa.