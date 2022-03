Ouvintes com saudades de Vanda Miranda, depois da animadora deixar as madrugadas da rádio

Vanda Miranda anunciou que deixou o horário das madrugadas na rádio depois de 15 anos a “acordar de madrugada” e fazer o programa em direto. Os ouvintes já estão com saudades.

A locutora, de 50 anos, revelou, no perfil de Instagram, que, desde 11 de fevereiro, deixou de fazer as madrugadas da rádio M80, depois de ter estado a fazer o mesmo horário durante vários anos.

“Na sexta-feira, 11 de fevereiro, fiz o meu último programa nas ‘Manhãs da M80’. Não o anunciei porque não gosto de despedidas. A decisão de sair já tinha sido tomada há algum tempo”, começou por anunciar.

A radialista admitiu sentir-se desgostada por acordar de madrugada há mais de uma década. “Foram 15 anos, juntando a Rádio Comercial e a M80, e, embora tenha adorado fazer as manhãs, ultimamente já me sentia muito, muito cansada. 15 anos a acordar de madrugada e a fazer, sempre em directo, um programa da manhã pode ser desgastante”, afirmou.

“Sim, podemos desgastar-nos mesmo quando fazemos aquilo de que gostamos. E é importante sabermos ouvir o nosso corpo e a nossa mente quando eles nos dizem que está na hora de abrandar”, acrescentou.

“Foi um privilégio fazer durante tanto tempo o horário mais importante da rádio, que me deu tantas coisas boas, tantas experiências incríveis, a oportunidade de partilhar o ‘palco’ com tanta gente talentosa… Mas a vida faz-se de ciclos e eu decidi que estava na altura de fechar este”, prosseguiu.

Vanda Miranda agradeceu ao público pela companhia durante as manhãs: “O meu maior obrigada, além de quem confiou e apostou em mim, vai para quem me acompanhou ‘do outro lado’ da telefonia. Todos vocês que em tantas manhãs me deram boleia nos vossos carros, nos vossos ‘headphones’. Todos os que se deram ao trabalho de me escrever ou de me abordar na rua para agradecer a ajuda nas manhãs de trânsito, nas manhãs mais difíceis ou porque muito simplesmente vos tinha feito rir ou sorrir. É o melhor que guardo desta longa jornada. Obrigada, eu”.

A partir de agora, a locutora pode ser ouvida entre as 11.00 H e as 14.00 H na M80. “Quanto às ‘Manhãs da M80’ ficam muito bem entregues ao Paulo Fernandes, à Elsa Teixeira (bem-vinda, Elsa!), à Susana Romana e à restante equipa”, concluiu.

Os seguidores encheram a secção de comentários com mensagens de despedida. “Fico triste por deixar as manhãs, mas fico feliz por não deixar a M80. Obrigado pelas manhãs. Vai deixar de tomar o pequeno-almoço com os ouvintes para começar a almoçar”, comentou um internauta.

“O mais importante é que estejas bem e que te continuemos a ouvir. A tua voz faz sempre falta nas ondas hertzianas. Sendo assim, até segunda às 11h”, escreveu outro. “Vais fazer muita falta. A melhor voz! O melhor humor, a melhor animadora! Uma rainha! Obrigada por estes 15 anos”, atirou uma seguidora.