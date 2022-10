Pablo Sarabia, que passou por Alvalade, anuncia que vai ser pai de gémeos

Pablo Sarabia, que passou pelo Sporting na temporada passada, anunciou que vai ser pai. O atleta espanhol prepara-se para receber gémeos.

O avançado do Paris Saint-Germain (França) recorreu ao perfil da rede social Instagram para partilhar com os admiradores que a família vai aumentar com a chegada dos filhos gémeos.

“A ilusão das nossas vidas. E logo a dobrar. Amo-te, meu amor”, escreveu o craque.

Rapidamente, na secção se comentários, entre as mensagens de parabéns dos internautas destaque para as reações dos ex-colegas de Pablo Sarabia no Sporting, Pedro Porro e Pedro Gonçalves.