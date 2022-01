Padre José Luís Borga: “Não sou padre porque quero”

Padre José Luís Borga revelou que não queria ser padre porém, depois de dois anos a “resistir”, “aceitou o chamamento”.

Depois de surpreender o público ao ser revelado como um dos concorrentes do programa “A Máscara”, que foi transmitido pela SIC, o Padre José Luís esteve este sábado no “Alta Definição”, onde partilhou com Daniel Oliveira a sua visão sobre o celibato.

“Passei dois anos a resistir, a dizer que não queria ser padre”, revelou, explicando que, aos 18 anos, entrou no seminário. “Não sou padre porque quero, eu aceitei o chamamento”, acrescentou, assegurando o apoio dos pais foi fundamental.

Sobre relações amorosas, confessou que “a paixão no sentido romântico nunca o arrastou”. “Mesmo quando eu gosto mesmo de uma pessoa, sinto que seria empobrecedor, quer para ela, quer para mim, que essa relação fosse significativa na minha vida”.

Na mesma entrevista, o Padre José Luís Borga abordou ainda os casos de abuso sexual de menores por membros da Igreja Católica.

“Deus escreve direito por linhas tortas. Esta pedofilia faz muito bem à igreja, sobretudo a uma igreja que está convencida que é perfeita. Na Idade média, era assim que a igreja se definia. Agora, nós percebemos que nos faz mal pensarmos isso de nós próprios. Não somos nada perfeitos. […] O mal está vencido, mas ele faz parte da nossa história”, referiu.