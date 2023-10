Pai aos 80 anos, Robert De Niro revela: “Não faço o trabalho pesado”

Robert De Niro entrou, novamente, no mundo da paternidade. Em entrevista ao “The Guardian”, o ator de 80 anos revelou que apoia a namorada, mas não faz o “trabalho pesado”.

Um dos grandes astros do cinema de Hollywood, Robert De Niro, deu as boas-vindas à sétima filha, Gia, fruto da relação com Tiffany Chen, de 45 anos, no passado mês de abril. Em torno do nascimento, gerou-se alguma polémica, mas, em entrevista ao diário britânico “The Guardian”, o ator falou sobre a experiência de ser pai , agora com 80 anos.

“Eu não faço o trabalho pesado. Estou lá, apoio a minha namorada. Mas ela faz o trabalho. E nós temos ajuda, o que é muito importante”, contou.

Ainda assim, Robert De Niro não escondeu o facto de gostar deste mundo da paternidade: “Claro que sim… Com um bebé é diferente do que com a minha filha de 11 anos. Do que com os meus filhos adultos. Os meus netos. É tudo diferente… Não falo com os filhos adultos como falo com o meu bebé ou como falo com minha filha de 11 anos, embora ela seja muito inteligente”, notou.

Recorde-se que Al Pacino, de 83 anos, também voltou a ser pai em junho deste ano. Roman Pacino é fruto da relação do artista com Noor Alfallah, de 29. O ator e a produtora estão juntos desde abril de 2022, mas preferiram manter o relacionamento fora dos holofotes.