Pai de Cristiano Ronaldo morreu há 18 anos. Veja a mensagem de Katia Aveiro

Foi há 18 anos que José Diniz Aveiro, pai de Cristiano Ronaldo, faleceu, vítima de uma doença prolongada. Katia Aveiro recordou o pai.

No dia 6 de setembro de 2005, Cristiano Ronaldo ficou a saber da morte do pai, José Diniz Aveiro, pouco tempo antes de entrar em campo pela Seleção Nacional, para defrontar a Rússia.

Quase duas décadas após a partida, a filha, Katia Aveiro, não permite que a memória do pai seja esquecida. Nas redes sociais, a empresária, que está radicada com a família no Brasil, partilhou uma imagem do progenitor e escreveu: “18 anos se passaram e ainda és tão presente nas nossas vidas. A tua memória jamais será esquecida”.

Em novembro do ano passado, Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista a um canal de televisão britânico, na qual contou que mantém as cinzas do pai. “As cinzas estão comigo [do filho Angel, que perdeu aquando do parto, fruto do relacionamento com Georgina Rodríguez], tal como as do meu pai. Quero ficar com elas para o resto da vida e guardo-as para mim. Fiz uma capela em casa. Guardo o meu filho e o meu pai. Se falo com eles? Sim, muitas vezes. Ajudam-me a ser melhor homem e melhor pessoa e estão ao meu lado”, confessou, na altura.