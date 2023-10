Pai de Joana Cruz morreu há três anos: “O tempo não cura tudo”

Foi há três anos que partiu o pai de Joana Cruz. Através das redes sociais, a locutora lembrou o progenitor e deixou uma mensagem especial.

Dia 29 de outubro de 2020, a locutora Joana Cruz perdeu o pai. Hoje, três anos depois, a locutora recordou o progenitor nas redes sociais.

“Três anos sem ele. Afinal, o tempo não cura tudo. Mas o amor dele salva-me todos os dias. Pai”, escreveu a radialista.

Na caixa de comentários, Rodrigo Gomes, com quem Joana Cruz faz o programa “Café da Manhã”, deixou uma mensagem à amiga: “Ainda agora, em Marrocos, quando te levantaste para ir dançar com o chapéu e rodar a cabeça, me lembrei do teu pai. Estava sempre pronto para levantar a mão e subir ao palco para fazer a festa. Tal como tu”, escreveu.