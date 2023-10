Pai pela segunda vez, Neymar faz corte de cabelo em homenagem à filha

Na sexta-feira passada, 6 de outubro, Neymar foi pai pela segunda vez. Em homenagem à filha, o jogador fez um novo corte de cabelo.

No final da semana passada, Neymar foi pai novamente. Na sexta-feira, dia 6 de outubro, o jogador de futebol e a namorada, Bruna Biancardi, deram as boas-vindas a Mavie, a primeira filha do casal, que se junta ao filho mais velho de Neymar, David Lucas, de 12 anos.

Em homenagem à filha, o futebolista decidiu fazer um novo corte de cabelo. O barbeiro do brasileiro mostrou o novo visual nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que, na parte lateral da cabeça, Neymar desenhou um “M”, a inicial da bebé.

De relembrar que a notícia do nascimento de Mavie surgiu por parte do jornalista brasileiro Léo Dias, em contacto com familiares do casal. A namorada do futebolista terá dado entrada no hospital, uma maternidade no norte da cidade de São Paulo, Brasil, na passada quinta-feira, dia 5 de outubro, após o “rebentar das águas”. Bruna deu entrada sozinha no hospital, uma vez que Neymar se encontrava na Arábia Saudita.