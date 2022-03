Pai de Rogério Samora não sabe do estado de saúde do filho

Pai de Rogério Samora, Edmundo, não tem conhecimento do estado de saúde do seu filho, que está internado há um mês no hospital Amadora-Sintra após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

Um dos primos do intérprete, Carlos, revelou à revista “Nova Gente” que os médicos do progenitor do artista e os profissionais do lar acreditam que é melhor manter o pai do ator desinformado.

“O meu tio não sabe de nada. Os médicos do hospital e os do lar aconselharam que assim fosse, porque a saúde dele não está boa. Não iria adiantar nada e só lhe ia fazer mal”, disse sobre o tio, de 83 anos.

A mesma publicação avançou ainda, segundo Carlos, que ninguém sabe do irmão de Rogério Samora, Paulo.

“Vive em Espanha e sempre esteve afastado do Rogério. Enviei-lhe uma mensagem porque achei que era isso que tinha de fazer, mas nem sei se ele está vivo ou morto”, contou Carlos.