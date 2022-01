Pais de um menino: Rui Figueiredo e Jéssica Antunes partilham detalhes da festa revelação

Rui Figueiredo e Jéssica Antunes vão ser pais de um menino chamado Isaac. O casal mostrou agora imagens da festa de revelação do sexo do bebé.

Depois de terem anunciado nas redes sociais que iriam ser pais pela primeira vez, os dois ex-concorrentes do “Big Brother – A Revolução” (TVI) dividiram com os fãs o chá de revelação do bebé, no qual descobriram que vão ser pais de um menino.

“Eles. Com eles. Por eles. Sempre”, escreveram na legenda de várias fotografias que publicaram no perfil de Instagram, em que surge o casal ao lado de diversos amigos e familiares.

O evento aconteceu na Quinta da Tareca. Lembre-se que os dois se conheceram dentro do “reality show” da estação de Queluz de Baixo e mantiveram a relação amorosa fora da casa mais vigiada do país.