Pamela Anderson separa-se 12 dias após casamento

Pamela Anderson anunciou a separação com Jon Peters, 12 dias após casar-se pela quinta vez.

A atriz, que ficou conhecida por integrar o elenco da série de “Marés Vivas”, trocou alianças com o produtor norte-americano em Malibu, nos EUA, no dia 20 de janeiro, mais de 30 anos depois do primeiro encontro. No entanto, segunda a revista The Hollywood Reporter, o ex-casal já se separou.

“Agradecemos o vosso apoio pois decidimos reavaliar o que queremos da vida e um do outro”, lê-se num comunicado citado pela mesma publicação.

“A vida é uma jornada e o amor é um processo. Com esta verdade universal em mente, decidimos mutuamente adiar a formalização de nossa certidão de casamento e depositar a nossa fé no processo. Obrigada por respeitarem a nossa privacidade”, acrescentaram.

Este foi o quinto casamento de Pamela Anderson, de 52 anos. A intérprete foi casada com Tommy Lee, com quem teve dois filhos, Kid Roc e duas vezes com o empresário Rick Salomon.

Por sua vez, Jon Peters, de 74, esteve casado com a também atriz Lesley Ann Warren, Barbara Streisand e Christine Forsyth-Peters, que esteve presente na cerimónia secreta em Malibu.

