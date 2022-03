Pandemia obriga Sofia Alves a ficar longe do neto

A atriz mostra-se preocupada com os números da covid-19 e, por isso, tem estado afastado do neto e empenhada na mais recente peça de teatro.

Depois de ter terminado de gravar, para a SIC, a novela “A Serra”, Sofia Alves está de regresso aos palcos com a peça “Um Amor de Família”. A atriz está empenhada no sucesso dos palcos, uma vez que não pode estar com frequência ao lado do neto.

A artista está com muitas saudades do menor, mas, por precaução, devido à covid-19, vai ficar nos próximos tempos afastada de Martim, filho de Rita, a filha mais velha do marido, o encenador Celso Cleto.

“Por causa da peça ‘Um Amor de Família’ estamos muito expostos e não quero trazer nada de mal ao bebé da Rita e do Marco”, justificou Sofia Alves, em declarações à revista “TV Guia”.

A intérprete contracena em “Um Amor de Família” com os atores Nuno Homem, de Sá, Diana Marquês Guerra e Diogo Lopes. A peça tem encenação de Celso Cleto a partir de um texto e John Borg.