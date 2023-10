Para Bruno Savate, Cinha Jardim é a “melhor comentadora” do “Big Brother”

Bruno Savate recorreu às redes sociais para elogiar Cinha Jardim, uma das comentadoras do “Big Brother”, “reality show” da TVI no qual já participou.

Bruno Savate, antigo participante do “Big Brother” e telespetador do formato, recorreu às redes sociais para elogiar uma das comentadoras do “reality show” da TVI.

“Sem dúvida alguma a melhor comentadora do ‘Big Brother’”, disse o finalista do “Big Brother – Duplo Impacto” sobre Cinha Jardim. “Sempre assertiva”, acrescentou.

Recorde-se que Cinha Jardim sofreu um enfarte do miocárdio este ano. Numa conversa com Manuel Luís Goucha recordou o momento: “Quando perceberam que era do coração, enviaram-me logo para o Santa Marta. Foram três horas e meia de cateterismo, tinha duas veias coronárias entupidas”, disse, na altura.