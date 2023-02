Para celebrar o amor, Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem tatuagens em casal

Para celebrar o amor de longa data, Jennifer Lopez e Ben Affleck fizeram tatuagens a combinar. A cantora partilhou o resultado final nas redes sociais.

A intérprete e o ator decidiram marcar na pele com uma tatuagem o amor que nutrem um pelo outro. No perfil de Instagram, a artista publicou várias fotografias do casal e das tatuagens.

Jennifer Lopez optou por escrever a palavra “compromisso” em inglês.

Por sua vez, Ben Affleck tatuou as iniciais “J+B”.

Em novembro do ano passado, a Imprensa internacional avançou que o casal estaria a viver problemas no casamento. Ao que tudo indica alguns dos hábitos do ator estão na origem do conflito. Hábitos como fumar dentro de casa e idas frequentes a casinos.

Jennifer Lopez e Ben Affleck já estiveram noivos nos anos 2000, mas o romance terminou antes de subirem ao altar. O casal voltou a juntar-se recentemente e casou-se em agosto do ano passado.