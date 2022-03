Parabéns aos noivos! Isaurinha Jardim aceita pedido de casamento

Isaurinha Jardim aceitou o pedido de casamento do companheiro, Leonardo Mota. A filha mais nova de Cinha Jardim partilhou a novidade com os seguidores nas redes sociais.

Carolina Jardim, mais conhecida como Isaurinha, está a viver uma nova etapa na sua relação. É que, tal como anunciou no perfil de Instagram, a filha mais nova de Cinha Jardim vai casar-se com o seu mais-que-tudo.

No InstaStories, a influenciadora digital anunciou a novidade com uma fotografia do anel de noivado. Isaurinha Jardim foi pedida em casamento por Leonardo Mota em Vila Nova de Gaia.

O casal já tem uma filha em comum, Maria da Graça, de um ano.