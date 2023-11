Paris Hilton revela como será o primeiro Natal com dois filhos

Paris Hilton surpreendeu tudo e todos ao anunciar o nascimento da filha London. A socialite revelou como vão ser passadas as festividades.

Uma surpresa para todos: Paris Hilton anunciou, na noite de Ação de Graças, que foi mãe pela segunda vez de uma menina, London, que veio juntar-se ao filho Phoenix, de 11 meses. Aos 42 anos, Paris está a concretizar o sonho de começar uma família ao lado do companheiro: “Estou feliz que a nossa pequena princesa esteja aqui. A minha vida está completa com o meu menino e a minha menina”, notou, em declarações à revista “People”.

“Estou tão animada para estas primeiras férias juntos. A Ação de Graças foi tão especial, surpreendemos todos com a London e o Phoenix viu a árvore de Natal pela primeira vez. Ver os olhos dele a iluminarem-se é uma experiência tão mágica. Mal posso esperar pelo nosso primeiro Natal juntos como uma família”, acrescentou à mesma publicação.

Para Paris, o momento das férias sempre foi especial, mas agora tem uma família com quem compartilhar a alegria. Além disso, a socialite contou que, na próxima temporada do “reality show” “Paris in Love”, vai dar a conhecer uma versão diferente de si mesma, uma vez que agora está noutra fase da vida.