Participante da “Casa dos Segredos” Gabriela Santana exibe-se nua e ex-namorado comenta

Gabriela Santana, ex-participante da “Casa dos Segredos”, da TVI, mostrou-se nua no perfil de Instagram e o ex-namorado, César Matoso, não perdeu tempo a comentar.

Como veio ao mundo. Gabriela Santana, que se celebrizou com as lágrimas constantes na edição da “Casa dos Segredos” apresentada por Manuel Luís Goucha, na TVI, mostrou-se completamente nua no perfil de Instagram.

A marchante algarvia recorreu às redes sociais para se mostrar sem pudores e confiante no seu corpo e aproveitou para deixar um recado. “Meu corpo, minhas regras.

Sobre a minha imagem decido eu. Se quero ou não tirar foto, mais vestida ou menos vestida, onde partilho ou com quem partilho. Decido eu”.

Gabriela Santana foi muito elogiada pelos seguidores e, entre as frases de apoio, destaca-se a de César Matoso, o ex-namorado e fadista: “Que o corpo seja sempre um templo da arte!”

Recorde-se que os dois entraram como namorados no único “reality show” do género apresentado por Manuel Luís Goucha. Dentro da casa, porém, as discussões foram constantes e a marchante e o fadista acabaram por se separar já fora do formato da TVI.