Parto de Bella Esmeralda e perda do filho são os temas abordados por Georgina em nova temporada de “reality show”

Após o sucesso da primeira temporada de “Soy Georgina”, na Netflix, o “reality show” prepara-se para uma segunda temporada de emoções fortes.

De acordo com o jornal “The Sun”, a companheira de Cristiano Ronaldo já está a gravar os novos episódios do programa e prepara-se para abordar uma das fases mais difíceis da sua vida, a perda do filho há cerca de quatro meses.

Ao que tudo indica, a modelo não só vai falar da morte do filho no parto como vai lembrar a gestação e nascimento de Bella Esmeralda e abordar a sua nova vida em Manchester, depois da transferência do craque português para o Manchester United.

Recorde-se que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são ainda pais de Alana Martina e que o futebolista tem ainda três filhos, Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo.