“Party Collection”: Vanessa Martins lança coleção cápsula com a Ümmer

A coleção cápsula de Vanessa Martins, lançada em parceria com a marca Ümmer, é composta por nove looks de festa e “prima pela sua intemporalidade e designs únicos”.

Vanessa Martins juntou-se à marca Ümmer para o lançamento da “Party Collection”, uma coleção cápsula composta por nove looks que vão dar que falar nos casamentos, batizados e comunhões deste verão.

A “Party Collection” permitiu aliar o gosto pela moda, presente no dia-a-dia de Vanessa Martins, com o conhecimento e tecidos de qualidade da Ümmer.

A coleção, que “prima pela sua intemporalidade e designs únicos”, como se pode ler em comunicado, foi fotografada em Sintra, com o Palácio de Biester como pano de fundo.

Entre tops, saias, vestidos curtos ou longos, a “Party Collection” conta com opções para todos os gostos.

“Sou uma apaixonada por vestidos de festa com cor, e o que é melhor do que a possibilidade de criar uma linha própria com uma marca nacional? Nesta coleção vão encontrar cor em todas as peças, todas elas vibram na mesma sintonia: a vontade de celebrar a vida com cor e alegria. Espero encontrar neste verão muitos dos meus looks nas festas, casamentos, batizados, ou quem sabe num jantar mais arrojado, o importante é que a mulher se sinta incrível”, referiu, em comunicado, a influenciadora digital.

Recorde-se que Vanessa Martins tem uma marca em nome próprio, “Frederica”. Este ano, a influenciadora lançou uma nova coleção de swimwear, “Slow Summer”, inspirada na “brisa suave do verão” e no “som relaxante das ondas”.