Pasteleiro Marco Costa deixa garantia: “Não estou na falência”

Depois de anunciar que, à profissão de pasteleiro, vai juntar a de agente imobiliário, o pasteleiro Marco Costa garantiu que, apesar dos dois empregos, não está na falência.

O segundo emprego, como consultor imobiliário, do pasteleiro Marco Costa poderá ter preocupado alguns fãs em relação à saúde financeira do antigo participante da “Casa dos Segredos”, mas Marco Costa descansou os fãs.

“Graças a Deus não estou na falência, mas o ódio gratuito que se passa na internet é… engraçado”, começou por referir num vídeo publicado nas redes sociais.

“Uma coisa vos digo: vocês que se queixam tanto da vida, se trabalhassem como eu podiam ter o que eu tenho”, garantiu Marco Costa.

Entretanto, o pasteleiro celebrou o primeiro Dia do Pai no passado domingo. “Como é bom ser pai! Numa emoção mista, por não ter o meu pai comigo, mas agora ter a minha filha nos meus braços, só posso agradecer”.

“Ser pai tem sido das experiências mais bonitas da minha vida, cada sorriso teu valem as noites mal dormidas! O pai espera que um dia me ames metade do que eu amava o teu avô, que um dia olhes para mim como eu adorava olhar para o teu avô!”, acrescentou.

“Pai, estejas onde tiveres hoje é o nosso dia! Amo te meu Pai, Feliz dia do Pai a nós e a todos os homens que se comportam como tal!”, rematou Marco Costa.