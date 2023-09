“Patrão” da TVI Mário Ferreira levou a filha ao altar: “Um dia inesquecível”

O empresário e “patrão” da TVI Mário Ferreira levou a filha ao altar neste sábado, numa cerimónia que decorreu no Palácio de Queluz, em Sintra.

Uma semana depois de ter estado no Palácio de Queluz a apelar a um entendimento entre Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz (já lá vamos), Mário Ferreira, “patrão” da TVI, voltou ao local mas, desta vez, para casar a filha.

Íris Alexandra, filha do empresário, casou-se com Dom, numa festa que se prolongou pelos jardins do Palácio de Queluz, em Sintra.