Patrícia Candoso agradece carinho recebido por conversa com Goucha

Patrícia Candoso esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e, nas redes sociais, agradeceu o carinho que recebeu.

Esta quarta-feira, dia 25 de outubro, Manuel Luís Goucha recebeu como convidada no seu programa Patrícia Candoso. Entre vários dos tópicos abordados, a atriz falou sobre o divórcio de João Catarré, em 2009, que a deixou visivelmente emocionada.

Nas redes sociais, Patrícia agradeceu o carinho que recebeu pela conversa que teve com o apresentador da TVI e pelos temas que foram falados.

“Obrigada. Tenho sido inundada por uma onda de carinho e admiração que, confesso, não esperava”, começou por escrever.

“Aceitei este convite com um compromisso comigo, acima de tudo. Ser sincera, honesta e conversar sem filtros, mesmo que isso me levasse a um lugar de fragilidade e vulnerabilidade. Não é isso que faz de mim menos forte e segura. Por isso, ri, chorei e fiquei genuinamente agradecida pela amabilidade do Manuel Luís Goucha”, acrescentou.