Patrícia Candoso fala sobre vacinação de reforço durante a gravidez

Patrícia Candoso gravou alguns vídeos, publicados no InstaStorires, ferramenta do Instagram, onde fala sobre a vacinação de reforço contra a covid-19 durante a gravidez.

Grávida pela segunda vez, a cantora confessou que ficou “ko” com a última toma da vacina, porém explicou o que a levou a tomar dose de reforço.

“Vou simplesmente dar a minha opinião e aquilo que me informaram. Realmente, tomar a vacina da Covid-19 pode ser benéfico para a grávida e para o bebé também”, referiu.

“Obviamente que o meu conselho é que falem com o vosso obstetra ou médica de família, pedir opinião e aconselhamento. É uma questão que tem de ser falar com o médico que nos está a acompanhar e depois a decisão cabe a cada uma de nós. Porque também há outras vacinas a tomar e há que haver um espaçamento entre as vacinas. Portanto, tudo sempre com aconselhamento médico”, disse ainda.

A intérprete revelou ainda como se sentiu após a toma da vacina: “Não me conseguia mexer e estava com imenso sono e imensa dor no braço. Mas há variadíssimas pessoas que têm esses sintomas após a toma da vacina”.

Recorde-se que Patrícia Candoso já é mãe de Maria Clara também fruto da sua união com Marco Santos. A artista também já revelou o nome da segunda filha, Margarida.