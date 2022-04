Patrícia Candoso mostra mudanças no corpo após ser mãe

Patrícia Candoso partilhou com os seus seguidores uma imagem em biquíni juntamente com uma mensagem de aceitação do corpo.

A cantora e atriz, de 40 anos, revelou que, depois de ser mãe, o seu visual mudou, mas que gosta ainda mais do seu corpo pois “conta uma história de amor”.

“Ser mãe é o papel mais difícil que ‘represento’. A privação de sono, as mudanças físicas e emocionais, a aceitação do novo corpo… Hoje gosto mais ainda do meu corpo, da minha cicatriz, da minha pele enrugada, do meu umbigo diferente…”, pode-se ler na legenda.

A artista é mãe de Maria Clara, de três anos.

Entretanto, a artista tem um novo projeto, como anunciou nas redes sociais. “Pela primeira vez arrisquei escrever e compor as minhas canções. E arrisco sozinha, sem editora, sem Manager… apenas com a amizade de bons músicos e disponíveis, quando se trata de seguir os nossos sonhos!”

“Durante esta pandemia, que para muito nós, serviu para nos reinventar fosse qual fosse a nossa área profissional, para mim serviu para me reencontrar. Resolvi escrever, compor música e criar um novo registo musical para mim. Um som que tem muito a ver comigo e que finalmente me define”, acrescentou.

“Quanto às letras… serão em certa parte uma auto-biografia. Esta canção de amor é a minha, a minha história, fala de amores e desamores… mas sei que também pode ser a tua Canção de Amor!”, garantiu Patrícia Candoso, no Facebook.