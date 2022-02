Patrícia Candoso recorda estreia no pequeno ecrã há 20 anos

Patrícia Candoso lembrou a sua estreia no mundo da representação com a novela “Sonhos Traídos”, que foi transmitida pela TVI em 2001.

A atriz recordou o projeto que abraçou, na altura, quando tinha 19 anos e no qual dividiu o elenco com atores como Henrique Viana, Diogo Amaral, Helena Isabel, Artur Agostinho e Eunice Muñoz.

“Faz hoje precisamente… 20 anos em que me estreei atriz profissional em televisão na TVI na novela ‘Sonhos Traídos’. A minha primeira cena foi em exteriores com o saudoso, divertido e peculiar Henrique Viana, que fazia de meu pai. Estava tão nervosa… tinha 19 anos, numa altura em que não havia YouTube, redes sociais… e os atores eram ícones intocáveis que via na televisão e no teatro e, eu sonhava um dia ser como eles”, confessou.

Agora, com 39 anos, a intérprete percebe o quão “feliz e privilegiada” era. “Foi o meu primeiro casting… fui escolhida! Lembro-me como se fosse ontem quando o Ivan Colleti me ligou a dizer: ‘menina a partir de hoje a sua vida vai mudar’”, acrescentou.

“Privei com aqueles que sonhava em pequena conhecer e com um elenco único: Helena Isabel, que foi minha mãe, Eunice Muñoz, que foi minha avó, Artur Agostinho, que tanto admirava como jornalista, comunicador uma das minhas grandes referências quando entrei na faculdade em comunicação”, concluiu.