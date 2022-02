Patrícia Candoso surge seminua no sétimo mês de gravidez

A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Patrícia Candoso apanhou de surpresa os seguidores ao partilhar uma fotografia em que aparece seminua nas redes sociais.

Desde que anunciou a gravidez no Instagram, a intérprete tem partilhado vários momentos desta aventura com os fãs. Esta quarta-feira, 16 de fevereiro, não foi excepção e a artista, de 40 anos, publicou uma imagem em que surge seminua.

“27 semanas… e por aí quantas contam?” começou por escrever Patrícia Candoso, que se encontra no sétimo mês de gestação.

“O tamanho do bebé com 27 semanas de gestação é cerca de 34.7 centímetros, medidos da cabeça aos pés, sendo equivalente ao tamanho de uma couve-flor. O peso do bebé nesta semana é cerca de 1,03Kg. Agora pergunto-me onde estão os outros nove que já engordei!” prosseguiu.

A intérprete já é mãe de Maria, de três anos, fruto também da relação amorosa que mantém com Marco Santos.

Recorde-se que a artista anunciou, em dezembro do ano passado, que estava grávida pela segunda vez. “Dois corações dentro de mim… novamente!” pode ler-se na legenda de um vídeo que publicou, na altura.