Patrícia Cipriano despede-se do “Dois às 10”: “O meu último dia”

Patrícia Cipriano já participava no programa matutino da TVI “Dois às 10” há três anos. A advogada era comentadora na rubrica “Atualidade Criminal”. Contudo, o seu tempo no formato chegou ao fim.

Esta quinta-feira, 2 de novembro, Patrícia despediu-se do programa, de Maria Botelho Moniz, de Cláudio Ramos e também do público. “Quero despedir-me de todos vós. Hoje, é o meu último dia aqui no ‘Dois às 10’ e, por isso, quero desejar-vos o melhor do mundo, quero desejar-vos muito sucesso”, disse.

“Gostei muito de aqui estar, convosco, durante estes três anos. Um beijinho muito grande e um beijinho lá para casa também, para quem gosta tanto de mim, que eu sei que gostam muito de mim”, acrescentou.

De relembrar que Maria Botelho Moniz também irá despedir-se do programa brevemente por conta da gravidez. Cristina Ferreira vai substituir a apresentadora a partir da próxima segunda-feira.