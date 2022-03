Patrícia Matos agradece aos profissionais de saúde e à família após ter sido operada

Patrícia Matos agradeceu aos profissionais de saúde e à família depois de ter sido operada no Hospital Lusíadas. A jornalista está de volta a casa.

A jornalista revelou, esta quinta-feira, 27 de maio, ter sido submetida a uma cirurgia. A comunicadora optou por manter a operação em segredo e só agora partilhou o sucedido com os seguidores nas redes sociais.

“Está feito. É preciso continuar a recuperar com calma e cuidado. É o que estou a fazer há vários dias e terei que manter por outros tantos que faltam. Não consegui evitar a cirurgia e… ainda bem!” admitiu.

De seguida, Patrícia Matos agradeceu aos familiares pelo apoio e aos profissionais de saúde pelo empenho. “Poucas pessoas souberam e apenas hoje o partilho com todos. Quero apenas agradecer: à minha família, que está sempre lá; aos meus amigos, que inundaram a minha mãe com amor e carinho (e continuam); aos meus pais, que aguentam tudo só porque me veem sorrir”, afirmou.

“Jamais o conseguiria fazer sem a magnífica equipa que tratou de mim: o melhor cirurgião do mundo, Dr. Ângelo Ferreira, que nunca desistiu de um diagnóstico nem poupou no carinho, disponibilidade, atenção e amabilidade; o enfermeiro chefe Manuel Gonçalves, absolutamente inexcedível, bem como às enfermeiras (querida Inês Branco), auxiliares e toda a equipa do Hospital dos Lusíadas, que há muito se tornou uma das minhas segundas casas”, prosseguiu.

“Uma palavra de grande carinho à querida Dra. Maria Ana Borges de Sousa e à minha querida e maravilhosa amiga Dra. Ana Rita Lopes, que só não dormiu ao meu lado! São as pessoas que fazem a diferença. Sempre! Muito obrigada a todos. Tenho estado mais ausente, é tempo de recobro”, rematou.