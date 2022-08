Patrícia Matos faz balanço sobre ser emigrante após saída da TVI

Patrícia Matos fez o balanço sobre o tempo em que tem estado afastada de Portugal. A jornalista esteve em Bruxelas a trabalhar no Parlamento Europeu.

A comunicadora esteve como responsável de comunicação do eurodeputado Francisco Guerreiro até abril deste ano. No perfil de Instagram, a jornalista, que passou pela TVI, abordou o período em que esteve fora do país.

“Durante um ano fui emigrante. Estive fora do meu país e senti muitas (ainda que poucas) das dores que sente quem sai, quem tem saudades, quem precisa do cheiro, do sol e do amor dos abraços dos seus”, admitiu.

“Não sou hipócrita, fui uma privilegiada. Mas sofri a minha parte. Neste mês de agosto, altura em que tantos regressam ao seu país, não posso deixar de me emocionar”, disse, referindo-se aos emigrantes.

“Desejo um excelente regresso a todos. Acima de tudo, cheguem em segurança! Os abraços cá estão, certamente, para vos receber!” rematou a jornalista.

Antes de se aventurar fora de Portugal, Patrícia Matos trabalhou como jornalista da TVI durante 13 anos. A comunicadora deixou o quarto canal em julho de 2020.