Paula Lobo Antunes apoia grávidas: “Muita força nesta altura”

Paula Lobo Antunes deixou uma mensagem especial nas redes sociais dedicada a todas as grávidas durante a pandemia de Covid-19.

A experienciar a fase da maternidade pela segunda vez, a atriz usou a conta de Instagram para mostrar apoio a todas as mulheres que estão prestes a ter um bebé.

“Há 3 meses eu estava assim. A espera de receber a minha segunda filha. Para todas as grávidas que estão prestes a ter os seus bebes muita força nesta altura. Vai correr tudo bem”, escreveu Paula Lobo Antunes na legenda de uma fotografia do dia do parto.

https://www.instagram.com/p/B_C5yXGpPbe/

Recorde-se que Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula têm duas filhas em comum, Beatriz, de sete anos, e Mel, de três meses.

