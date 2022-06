Paula Lobo Antunes e Maria João Bastos divertem-se no concerto dos Guns N’ Roses

De bandana na cabeça e t-shirt roqueira, Paula Lobo Antunes e Maria João Bastos não resistiram a marcar presença no concerto de regresso de Guns N’ Roses a Portugal.

As atrizes estiveram no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, para assistir ao espetáculo dos veteranos de Hard Rock dos anos 80 e 90 para ouvir clássicos como “Sweet Child of Mine” ou “November Rain”.

“Rocking com a minha menina. Amo-te melhor amiga”, escreveu Paula Lobo Antunes como legenda das imagens em que as duas surgem no concerto.

Na secção de comentários foram vários os elogios deixados pelos internautas às intérpretes.

Os Guns N’ Roses tocaram durante cerca de três horas. O próximo concerto da banda norte-americana de Axl, Slash e Duff é em Sevilha, Espanha.