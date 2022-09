Paula Marcelo assinala aniversário de casamento: “Três anos de amor”

Paula Marcelo e Jorge Lopes trocaram alianças há três anos, data que a atriz decidiu assinalar nas suas redes sociais.

A intérprete publicou, no perfil de Instagram, uma fotografia do dia do seu casamento e escreveu algumas palavras de afeto.

“Três anos de nós. De amor, amizade, cumplicidade, apoio e tudo o que nem consigo dizer por palavras, mas que os meus e os teus olhos o dizem todos os dias. Obrigada, amor“, afirmou.

Na secção de comentários foram vários os elogios deixados pelos internautas.