Paula Neves: “Sabem lá a camadona de nervos que foi a manhã”

Paula Neves viveu uma manhã complicada esta quinta-feira quando foi passear os seus cães pelo parque. A atriz acabou com uma camada de nervos e cheia de arranhões nas pernas.

A intérprete estava a dar apenas mais um passeio com os seus cães quando se depararam com um gato branco na árvore, tal como retratou com uma fotografia no perfil de Instagram.

“Sabem lá a camadona de nervos que foi a minha manhã. Lidar com isto, que foi provocado pelos meus cães”, começou por explicar. “Deu direito a arranhões nas pernas, um jeito muscular na coxa, zanga c os meus bichos e o sistema nervoso em frangalhos”, adiantou.

No entanto, apesar de já estar tudo resolvido, Paula Neves confessou que não se vai mexer o dia todo.

