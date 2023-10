Paula Neves dedica-se ao marido: “Sou uma sortuda por te ter ao lado”

Em dia de aniversário, Paula Neves recorreu às redes sociais para dedicar-se ao companheiro. Ricardo Duarte completa 50 anos.

Esta terça-feira, 3 de setembro, o marido de Paula Neves, Ricardo Duarte, completa 50 anos. Nas redes sociais, a atriz não deixou o dia passar em branco e deixou uma dedicatória.

“Muitos parabéns pelos 50 anos, meu amor! Admiro-te tanto! És um homem maravilhoso, e eu sou uma sortuda por te ter ao lado”, escreveu.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Parabéns aos dois, fantásticos humanos! Que a vida para vocês seja boa, confortável, feliz e longa! Merecem!”, “Muitos parabéns” e “Feliz aniversário” são alguns dos exemplos.

No mês de julho, Paula Neves esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa “Júlia”, transmitido pela SIC, e falou acerca dos problemas de infertilidade: “O bocadinho que andamos na infertilidade foi caro, foi exigente, foi difícil, foi agressivo e foi horrível para a nossa intimidade”, contou.