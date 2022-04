Paula Neves despede-se de “Bem Me Quer” com fotos inéditas dos bastidores

Paula Neves despediu-se do elenco de “Bem Me Quer” com o fim das gravações da personagem que interpreta e partilhou fotos inéditas dos bastidores.

A atriz, que interpretou Celinha Romão na trama da TVI, terminou as gravações do projeto da estação privada, como a própria revelou nas redes sociais, esta quinta-feira, 17 de junho.

No Instagram, a artista partilhou fotos inédias dos bastidores do projeto e destacou os “momentos muito especiais”.

Adoro estas fotos. Foram momentos muito especiais que vivemos em cena, partilhas com colegas muito bonitas e divertidas. Trabalhámos muito e rimos muito. Assim sim”, pode ler-se na publicação.

Antes de “Bem Me Quer”, Paula Neves integrou o elenco de “Jogo Duplo” e “Na Corda Bamba”, também na estação privada